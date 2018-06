Séance d’information le 28 juin pour les jeunes inscrits

La Ville de Chambly invite parents et enfants à venir rencontrer les responsables des camps de jour, le jeudi 28 juin, de 16 h 30 à 19 h, à l’École secondaire de Chambly (535, boul. Brassard).

L’équipe des camps de jour sera disponible tout au long de cette rencontre pour répondre à leurs questions. Ils pourront également y obtenir davantage d’information sur le déroulement et le fonctionnement des camps réguliers, thématiques et spécialisés. Des séances d’information seront présentées à 16 h 30, 17 h 15, 18 h et 18 h 45.

À cette occasion, les participants pourront également obtenir leur chandail de camp de jour et visiter le site de l’École secondaire de Chambly. De leur côté, les parents recevront le Guide du parent, ainsi que la première édition de l’Info-Parents, le journal hebdomadaire du camp.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.