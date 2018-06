3 000 jeunes québécois de 15 à 17 ans pourront s’entraîner gratuitement en gym cet été

Dans le cadre de sa mission de faire bouger le Québec, Énergie Cardio est fière d’offrir, encore une fois cette année, son programme Bouge avec Énergie Cardio. Ce programme permettra à 3 000 jeunes de 15 à 17 ans de s’entraîner gratuitement dans l’un des 33 centres Énergie Cardio durant l’été, soit du 25 juin au 31 août 2018.

« Les adolescents qui découvrent le plaisir de s’entraîner adoptent généralement une vie plus active et plus saine. Nous les motivons à bouger et à rester plus en forme, et ainsi, leur permettre de bénéficier pleinement de toutes les activités qui s'offrent à eux durant l’été. Grâce au programme Bouge avec Énergie Cardio, ils découvrent également les bénéfices que l'activité physique peut avoir sur leur bien-être physique et mental », indique Eveline Canape, vice-présidente d’Énergie Cardio.

« Pour nous chez Énergie Cardio, il s'agit d'un investissement important dans la santé de nos ados. Notre objectif est d’inciter les jeunes de 15 à 17 ans à intégrer l'activité physique à leur mode de vie, et ce, dans une perspective à plus long terme », d'ajouter Claire Tremblay, présidente d’Énergie Cardio.

Un été d’entraînement motivant et amusant assuré !

Les jeunes auront un accès illimité et gratuit à plus de 25 types de cours en groupe, y compris le vélo intérieur. Ils pourront également s’entraîner en salle et bénéficier des Heures du Coach durant lesquelles un entraîneur certifié sera disponible sur le plateau d’entrainement pour les encadrer et répondre à leurs questions. De plus, ils auront accès à la section de Cross-Training et pourront ainsi bénéficier d’un programme d’entraînement conçu pour répondre à leurs besoins.

Une promotion unique en partenariat avec les Alouettes de Montréal

En plus de bénéficier des plaisirs de l’entraînement et de l'activité physique, un des 3 000 jeunes inscrit au programme Bouge avec Énergie Cardio pourra gagner un concours à faire rêver. En effet, en partenariat avec les Alouettes de Montréal, un jeune et trois de ses amis pourront bénéficier d'un entraînement privé d’une durée d’une heure avec le joueur des Alouettes de son choix!

Bouge avec Énergie Cardio : un programme populaire avec un nombre de places limité

Dès le 25 juin 2018, les jeunes peuvent s’inscrire directement sur le site web d’Énergie Cardio en cliquant sur l’onglet « Nos offres » (www.energiecardio.com/fr/nos-offres)*. Pour l'ensemble du Québec, le nombre de places est limité à 3 000. Par conséquent, considérant la popularité sans cesse grandissante de ce programme, il est important de ne pas tarder pour s'inscrire. Une fois inscrits, les jeunes pourront s’entraîner de façon indépendante et ainsi, bénéficier de tous les plaisirs associés à une vie plus active.