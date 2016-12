Des gains pour les citoyens de Chambly et du Québec

Le député de Chambly Jean-François Roberge dresse un bilan positif de la session parlementaire qui s’est achevée vendredi le 10 juin dernier. De l’aveu même du député, il s’agit probablement « de la session parlementaire la plus chargée» depuis le début de son mandat, il y a un peu plus de deux ans.



Priorité Éducation

Sur le plan national, sa formation politique, la Coalition Avenir Québec, a clairement défini l’éducation comme étant sa priorité. De fait, M. Roberge, également porte-parole de la CAQ en la matière, s’est retrouvé sur le devant de la scène. Après avoir complété une grande tournée du réseau de l’éducation qui l’a mené de Gaspé à Gatineau, mais aussi à Chambly, Monsieur Roberge a été l’hôte d’Objectif Réussite Québec, un grand sommet réunissant plusieurs sommités de l’éducation au Québec. Le député a également publié un livre, Et si on réinventait l’école?, dans lequel il met de l’avant plusieurs propositions visant à refonder l’école publique au Québec. Parmi celles-ci, on compte notamment l’instauration de la prématernelle 4 ans universelle, la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 18 ans ou diplomation, ainsi que la réinsertion des cours d’économie au secondaire.



Le député de Chambly s’est également battu pour réserver un poste à un jeune de 35 ans ou moins sur les conseils d’administration des sociétés d’États, «une décision indispensable pour les administrateurs de la relève.» Après avoir résisté longtemps, le gouvernement libéral a finalement déposé au Salon Bleu un projet de loi allant en ce sens. M. Roberge, qui mène ce combat depuis son mandat à la tête de Force Jeunesse il y maintenant une quinzaine d’années, se dit très fier de ce gain pour la jeunesse.



Ici, dans Chambly

Dans Chambly, Jean-François Roberge a été de tous les combats. Celui-ci s’est notamment impliqué dans le dossier de la Maison Boileau, menacée de démolition. Le député dit avoir servi d’intermédiaire entre d’une part, la ministre de la Culture Hélène David et, d’autre part, la Ville de Chambly et des regroupements de citoyens militant pour sa sauvegarde. Pour autant, M. Roberge rappelle que «le mérite revient avant tout au maire et aux citoyens, qui se sont mobilisés pour empêcher la disparition de ce morceau important de notre patrimoine local.»



Le député s’est également battu pour les organismes communautaires de la région. Il est notamment parvenu à obtenir des aides financières pour la réfection de la toiture de la FADOQ de Chambly, pour le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu ainsi que pour le Centre d’interprétation des énergies renouvelables. «Dans le cas de la toiture de la FADOQ, son état représentait un danger pour les ainés de Chambly. Le Centre de prévention du suicide, lui, avait besoin de fonds supplémentaires pour pallier à une hausse marquée de sa fréquentation. Ce sont des petites victoires qui font la différence».



Monsieur Roberge a également organisé plusieurs événements locaux au cours de la session, dont une Soirée Reconnaissance des organismes et une Soirée Hommage aux bénévoles. Dernièrement, celui-ci a procédé à la distribution de 1 000 plants d’arbres aux citoyens de la circonscription afin de souligner le mois de mai, qui est au Québec le mois de l’arbre et des forêts. Celui-ci a également été l’initiateur d’une grande corvée de nettoyage des berges de la Rivière Richelieu, qui a eu lieu à Saint-Mathias et à Richelieu le 11 juin dernier. «J’ai toujours cru que nous devions léguer à nos enfants mieux que ce que nous avons reçu, et j’ai l’impression qu’en matière environnementale, le compte n’y est pas actuellement. Ce qui distingue notre circonscription des 124 autres du Québec, c’est sa rivière et son bassin. Nous devons dès maintenant poser des actions pour que les générations qui nous suivent puissent profiter elles aussi de cette richesse.»



Le député compte profiter de la période estivale pour aller à la rencontre de ses concitoyens. Celui-ci les invite d’ailleurs à participer au BBQ du député, qui aura lieu dès 11h00 le 17 juillet prochain. Pour l’occasion, des hot-dogs et rafraîchissements seront servis. L’activité, qui se déroulera dans une ambiance festive et familiale, est gratuite et ouverte à tous.