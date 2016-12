Le 18 septembre prochain, courons pour notre communauté!

C’est maintenant officiel : la Course du député Jean-François Roberge sera de retour pour une troisième édition! Réunis avec les partenaires de l’événement, c’est ce qu’a annoncé le député de Chambly le 17 juin au nouveau Bâtiment du Parc Florence-Viens, à Richelieu.



Cette année, les sommes amassées le 18 septembre prochain, date de l’événement, seront remises au Centre d’interprétation des énergies renouvelables (CIER) et au Carrefour familial du Richelieu. Présents au lancement, les représentants de ces organismes, madame Guylaine Lapolice et monsieur Claude Gauthier, ont d’ailleurs tenu à remercier le député pour son support.



Le Trifort de Chambly et la Ville de Richelieu se joindront de nouveau à l’aventure en 2016. «Depuis 2 ans, l’équipe de Trifort fait un travail incroyable pour faire de la Course un succès. La Ville de Richelieu a aussi été un partenaire dévoué et particulièrement apprécié l’an dernier. Pourquoi changer une recette gagnante?» de dire M. Roberge.



Présent sur place, le président de Trifort s’est montré satisfait de ce partenariat. «Trifort a pour mission de promouvoir la pratique d'activité physique régulière et les saines habitudes de vie auprès de la communauté. C'est avec grand honneur que nous nous associons cette année encore avec l'équipe du député» a déclaré M. Lalonde. Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, s’est dit «Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, s’est dit « heureux d’accueillir nouveau à Richelieu cette belle activité qui cadre parfaitement avec les orientations de la municipalité sur les saines habitudes de vie ».



Un parcours de marche 1 kilomètre disponible cette année

Nouveauté cette année, l’événement offrira une épreuve de marche de 1 kilomètre. «Il s’agit d’une demande qui est beaucoup revenue au terme de l’édition précédente. Plusieurs citoyens avaient le goût de participer, mais avaient plutôt un profil de marcheurs. Je suis heureux d’annoncer qu’ils pourront se joindre à nous cette année!» de dire le député Roberge.



L’Édition 2016 de la Course du député Jean-François Roberge aura lieu le dimanche 18 septembre prochain. Le départ sera donné à 9h30 pour la course 1 kilomètre, à 9h35 pour la marche de 1 kilomètre et à 10h00 pour la course de 5 kilomètres. Il est possible de s’inscrire dès maintenant via le site Web de la Course (http://www.coursejfr.com). Il sera également possible de s’inscrire sur place. Le coût d’inscription est de 20$ par adulte et 10$ par enfant. Il est aussi possible de se procurer une inscription familiale au coût de 50$. À noter que 100% des dons amassés seront directement remis aux deux organismes.



La Course du député Jean-François Roberge est une activité-bénéfice annuelle et non-partisane ayant pour but d’amasser des fonds pour venir en aide à une cause ou à un organisme de la circonscription de Chambly. Lors de la première édition, en 2014, plus de 8 000$ avaient été amassés pour le jeune Zakary Auclair, un enfant lourdement handicapé de Chambly. Une somme similaire avait été amassée l’an dernier pour regarnir les bibliothèques scolaires de la circonscription.