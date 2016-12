Bilan de fin de session parlementaire : Matthew Dubé fier du travail accompli

Le député de Beloeil-Chambly, Matthew Dubé, dresse un bilan positif de la dernière session parlementaire. Dans ses nouvelles fonctions, il a notamment entamé le travail dans les dossiers d’infrastructure, comme leader parlementaire adjoint et sur le comité de la sécurité publique.

« Les fonctions que j’occupe maintenant m’amènent à travailler sur des dossiers de plus grande envergure, mais je me fais un devoir d’être toujours disponible et présent auprès de mes concitoyens. J’ai d’ailleurs eu le grand plaisir de recevoir près de 150 citoyens lors des portes ouvertes de mon bureau de circonscription », a déclaré Matthew Dubé.

Le NPD a réussi à obtenir des résultats pour les citoyens tout en forçant les libéraux à rendre des comptes sur leurs promesses brisées et les occasions qu’ils ont ratées de passer à l’action. Le NPD a, entre autres, dénoncé les bâillons imposés, les pertes d’emploi à Air Canada (C-10), et les recours contre les anciens combattants que le gouvernement a entrepris.

« Nous allons travailler d’arrache-pied afin que les libéraux respectent les promesses qu’ils ont faites à la population », a déclaré M. Dubé.

Le député est intervenu à de nombreuses reprises sur des enjeux clefs, non seulement pour la population de la région, mais aussi pour tous les citoyens.

« J’ai martelé le gouvernement pour qu’il agisse enfin dans le dossier de la sécurité ferroviaire et j’ai visité la communauté de Lac-Mégantic, précise Matthew Dubé. J’ai aussi déposé une motion portant sur la sécurité nautique, visant à faciliter l’encadrement des cours d’eau par les municipalités. »