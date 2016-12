Matthew Dubé prêt pour la rentrée parlementaire

Le député de Beloeil-Chambly, Matthew Dubé, participera au caucus du NPD qui se déroulera à Montréal cette semaine.



Fort de ses discussions avec les citoyens durant l’été, M. Dubé est prêt pour ce qui s’annonce être une session parlementaire très chargée. En plus de cumuler des nouvelles responsabilités de porte-parole, il s’attend à devoir talonner le gouvernement pour des sujets clés.



« Les concitoyens m’ont fait part de leurs préoccupations à l’égard du gouvernement, lors de nos nombreuses discussions cet été, indique le député. Les libéraux amorcent leur deuxième année au pouvoir et les citoyens s’attendent à des résultats. L’excuse de réparer les pots cassés des conservateurs ne tient plus la route. »



M. Dubé continuera à travailler sur les dossiers de la région lors de la rentrée parlementaire.



En plus du projet de loi qu’il a déposé, le député compte solliciter une rencontre avec la ministre des travaux publics, le maire de Chambly et lui-même concernant l’évaluation foncière du Fort Chambly. Il souhaite ainsi faire en sorte que la municipalité obtienne sa juste part dans les investissements en infrastructure.



Le passage à niveau à risques de Mont-Saint-Hilaire est un sujet qui préoccupe plusieurs personnes. M. Dubé compte faire avancer ce dossier important pour les citoyens qui l’empruntent régulièrement.



« Avec la rencontre du caucus de cette semaine, nous allons commencer la session en force. Le NPD fera front commun pour abroger le projet de loi c-51, lutter contre les changements climatiques et contre les inégalités économiques. Nous allons rappeler au gouvernement qu’il est responsable envers vous et exiger qu’il règle ses comptes »

conclut Matthew Dubé.