Plus de 5 000$ amassés pour le CIER et le Carrefour familial du Richelieu

Le député de Chambly Jean-François Roberge tient à remercier du fond du cœur les participants de la troisième édition de la Course du député, qui a eu lieu dimanche le 18 septembre dernier à Richelieu, pour leur générosité.



Malgré une température incertaine, 150 résidents de la circonscription et de bien au-delà ont enfilé leurs souliers au profit du Centre d’interprétation des énergies renouvelables et du Carrefour familial du Richelieu, qui œuvrent auprès des jeunes et des familles de la région et qui étaient soutenus cette année par la Course. L’événement-bénéfice aura ainsi permis d’amasser plus de 5 000$, somme que se partageront les deux organismes.



Jean-François Roberge tient également à souligner l’effort remarquable déployé par les coureurs Louis Herbaux et Martin Boucher, qui ont été les coureurs les plus rapides des deux parcours de course. M. Herbaux a en effet été le premier à compléter la course de 1 kilomètre, avec un temps de 5 minutes et 20 secondes. M. Boucher, quant à lui, a complété le parcours de 5 kilomètres en 18 minutes 37 secondes. «La Course du député, à la base, n’est pas un événement de compétition. Le but premier est de s’amuser et d’amasser des fonds pour soutenir notre communauté, affirme M. Roberge, mais ces exploits méritent d’être soulignés. Bravo à messieurs Herbaux et Boucher, mais également à tous les participants pour cette belle réussite!»



Finalement, M. Roberge tient à remercier l’ensemble de ses partenaires et commanditaires. «Tenir un tel événement sans des partenaires aussi dévoués serait impensable», soutient le député. À ce titre, celui-ci tient à remercier chaleureusement la Ville de Richelieu, le club Trifort de Chambly, Tourisme au cœur de la Montérégie, IGA – Marché Michel Lemieux, ainsi que l’ensemble des exposants présents pour l’événement.



Pour visionner les photos de l’événement : https://www.facebook.com/pg/roberge.chambly/photos/?tab=album&album_id=1201518576536447