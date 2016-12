Vague d’appuis à la démarche du député Roberge

Le mouvement lancé début septembre par le député de Chambly Jean-François Roberge pour amener les secondaires 4 et 5 à Chambly connait tout un écho au sein de la population. En quelques semaines à peine, la pétition a déjà récolté plus de 2000 signatures, une performance solide qui démontre bien l’appui massif à cette demande, selon le député. « Depuis mon arrivée à l’Assemblée nationale, j’ai déposé plusieurs pétitions présentées par des citoyens, mais 2 000 signatures pour une pétition traitant d’un enjeu local, je crois que c’est un record», se félicite Monsieur Roberge.



Chambly et Carignan appuient la démarche

Autres appuis de taille, celles des Villes de Chambly et de Carignan, qui ont toutes deux adopté une résolution d’appui à la démarche du député dans les dernières semaines. Présent en point de presse, le Maire de Chambly Me Denis Lavoie a insisté sur l’importance d’offrir aux jeunes la possibilité de compléter leur scolarisation à Chambly. «On veut que nos enfants aient à l’école et complètent leur secondaire. Pour cela, il faut leur donner des outils facilitateurs, pas rajouter du transport. Donner aux élèves la chance de finir leur secondaire dans leur communauté, c’est un incitatif majeur qui permet de lutter contre le décrochage».



Le maire de Carignan René Fournier s’est lui aussi réjouit de cette démarche : «La Ville de Carignan est convaincue qu’une telle initiative augmenterait le sentiment d’appartenance des élèves et encouragerait la persévérance scolaire. Espérons que le gouvernement du Québec fera de ce dossier une priorité et que les Carignanois auront l’opportunité de fréquenter l’école chez eux».



Quelques semaines encore pour signer la pétition

La pétition peut être signée jusqu’au 30 novembre, après quoi elle sera déposée à l’Assemblée nationale par M. Roberge et présentée au ministre de l’Éducation Sébastien Proulx. D’ici là, le président du Conseil d’Établissement de l’école secondaire de Chambly, Monsieur Jean Brûlé, exhorte la population à poursuivre la mobilisation : « Si on veut que le dossier ait le plus de poids possible lorsqu’il sera dans les mains du ministre de l’Éducation, chaque signature compte. N’hésitez pas à signer, mais aussi à la partager aux autres parents, à votre famille et à vos amis».



Il est possible de signer la pétition en consultant le lien suivant : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6231/index.html