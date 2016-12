Philippe Laprise et Jean-François Roberge vous invitent au Carrefour Familial du Richelieu

Le député de Chambly Jean-François Roberge et le l’humoriste Philippe Laprise invitent les parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans et atteints d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à participer aux ateliers «L’union fait la force» organisés par le Carrefour Familial du Richelieu.



Se déroulant le deuxième mercredi de chaque mois de 19h à 20h30 au 856 Grand Boulevard, à Chambly, ces ateliers sont avant tout un espace convivial pour venir échanger avec d’autres parents qui vivent des expériences similaires et créer des liens d’entraide avec des parents de la communauté. Philippe Laprise, qui a lui-même bénéficié des services du Carrefour Familial, est formel : «ces ateliers représentent une opportunité en or pour les jeunes parents qui élèvent des enfants TDAH. À Chambly, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une telle ressource pour nous accompagner dans cette aventure. N’hésitez pas à vous y inscrire!»



Le député de Chambly Jean-François Roberge, qui a organisé mi-septembre une course-bénéfice au profit du Carrefour Familial du Richelieu, abonde dans le même sens. «Durant mes années d’enseignement, j’ai pu côtoyer plusieurs parents d’enfants atteints d’un TDAH. Souvent, ceux-ci se sentent dépourvus devant cette nouvelle expérience qui se présente à eux. Il est important que ces parents sachent que cette ressource existe, et qu’elle leur est offerte.»



Le Carrefour Familial du Richelieu est un organisme famille ancré dans sa communauté depuis maintenant 22 ans. Il ajoute maintenant une corde à son arc afin de mieux accompagner les parents dans leur aventure parentale. Le coût d’inscription est de 5$. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Isabelle Brosseau au (450) 447-9969.