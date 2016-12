La Rivière Richelieu et le Bassin de Chambly en danger, selon le député de Chambly

Quelles mesures doivent être prises pour assainir la Rivière Richelieu et le Bassin de Chambly? C’est à cette question que désire répondre le député de Chambly Jean-François Roberge, alors qu’il tiendra le 28 novembre prochain à 19h30, à la Marina de Saint-Mathias-sur-Richelieu, une soirée de consultations ouverte à tous visant à mettre sur pied un plan d’action pour prévenir des déversements futurs et assainir l’eau de la Rivière Richelieu et du Bassin de Chambly.



Un an presque jour pour jour après le flushgate à la Ville de Montréal, et après les nombreux cas de déversements d’eaux usées survenus au cours de l’été dans la Rivière et dans le Bassin, le député de Chambly se dit convaincu de l’urgence d’agir afin de préserver la rivière Richelieu. «La rivière est une véritable richesse ,elle fait partie intégrante de notre identité régionale. Tout le monde a été scandalisé, moi le premier, par le flushgate à Montréal. Pourtant, de tels déversements, à moindre échelle, se produisent plusieurs fois par année, et ce tout le long de la rivière Richelieu», explique M. Roberge.



«Ces déversements, ainsi que toutes les autres sources de pollution, représentent une menace réelle à la fois pour la faune et la flore de la rivière, mais également pour l’industrie récréotouristique qui s’y est développée dans les dernières années et l’ensemble du commerce local qui en découle. Il y a urgence d’agir afin de préserver cette richesse unique et pour s’assurer que les générations qui nous suivront puissent également en profiter», poursuit le député.



«La qualité de l’eau du Richelieu est un enjeu qui nous concerne tous, ajoute Marcel Comiré, directeur-général du Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR), qui organise la soirée conjointement avec M. Roberge. C’est important de nous unir dès maintenant pour nous assurer de préserver cette ressource, dans laquelle nous nous abreuvons, nous nous baignons, nous naviguons. J’invite tous nos concitoyens à participer le 28 novembre prochain».



La soirée de consultations aura lieu le 28 novembre prochain à 19h30 à la Marina de Saint-Mathias au 874 chemin des Patriotes, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Pour confirmer votre présence ou pour plus d’informations, veuillez le bureau du député par téléphone, au (450) 658-5452, ou encore directement par courriel (jean-francois.roberge.CHMB@assnat.qc.ca).