Une aide financière qui profitera aux enfants de la région

Le député de Chambly a procédé, peu avant la fin de l’année, à la remise de la deuxième moitié des sommes amassées lors de l’édition 2016 de la Course du député, en septembre dernier, au Centre d’interprétation des énergies renouvelables (CIER). Cette aide financière, a mentionné le président du CIER Claude Gauthier, servira à financer les différentes activités offertes aux enfants de la région.



Encore une fois, M. Roberge a tenu à remercier ses concitoyens qui ont enfilé leurs souliers de course pour la cause. «C’est avant tout grâce à la mobilisation et à la générosité des coureurs que cette aide financière considérable peut être versée au CIER», rappelle le député.



Rappelons que la Course du député est un événement-bénéfice organisé à chaque année par le député de Chambly Jean-François Roberge afin de soutenir une cause ou des organismes de la circonscription de Chambly. Depuis la première édition, en 2014, plus de 21 000$ ont ainsi été amassés – et redistribués - dans la communauté.



Le CIER, situé à Richelieu, est lieu vivant d'apprentissage qui offre activités, camps et ateliers en lien avec les sciences et technologies, l'environnement et le développement durable. Ces ateliers sont développés selon le Ministère de l'Éducation et s'adressent principalement aux jeunes du primaire. Plus de 8000 élèves sont déjà passés au CIER depuis son ouverture. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter ses responsables au (450) 982-2437.