Salle comble au conseil des commissaires pour le dépôt de la demande

Comme prévu, le député Jean-François Roberge a profité du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) du 7 février dernier pour demander que les responsables de la commission scolaire fassent une demande formelle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au ministère de l’Éducation, une étape essentielle pour que le projet aille de l’avant.



Le député de Chambly, qui a dû retarder sa rentrée parlementaire à Québec pour pouvoir faire cette demande, était accompagné pour l’occasion de l’humoriste Philippe Laprise, du maire de Chambly Denis Lavoie, du président du Conseil d’établissement de l’école secondaire de Chambly et de dizaines de parents appuyant le projet.



Suite au dépôt d’une pétition de près de 2 500 signataires demandant l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, a expliqué le député,« j’ai pu m’entretenir avec le ministre Sébastien Proulx, qui m’a confirmé qu’il avait modifié les règles budgétaires afin de permettre ce genre de demande. Cette information m’a également été réitérée par le membre de son cabinet responsable des infrastructures scolaires». En somme, il en revient maintenant à la commission scolaire de présenter une demande en ce sens au ministère afin que celui-ci puisse analyser le dossier.



Rencontre prévue avec le ministre de l’Éducation

À la présidente de la CSP Hélène Roberge, qui indiquait ne pas disposer des mêmes informations que M. Roberge, celui-ci s’est engagé à demander au ministre de l’Éducation Sébastien Proulx qu’il l’appelle directement afin qu’il lui confirme personnellement la faisabilité du projet. «Actuellement, le projet est bloqué à cause que la commission scolaire fait une interprétation erronée des règles budgétaires. Il est essentiel de dissiper cet énorme malentendu pour que le projet puisse aller de l’avant», soutient le député.



M. Roberge ne compte d’ailleurs pas arrêter les démarches dans ce dossier. Accompagné du maire de Chambly Denis Lavoie et du maire de Carignan René Fournier, le député rencontrera le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx la semaine prochaine pour lui faire part de la nécessité d’un ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly.