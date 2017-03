«Vous faites la différence dans la vie de milliers de gens» -Jean-François Roberge

Le 17 mars dernier, le député de Chambly tenait sa traditionnelle Soirée reconnaissance des organismes de la circonscription, qui se déroulait au restaurant Fourquet Fourchette, à Chambly. La soirée a réuni plus de 130 responsables du milieu communautaire et associatif de Chambly, Saint-Basile-le-Grand, Richelieu, Carignan et Saint-Mathias.



Pour M. Roberge, cette Soirée reconnaissance, qu’il organise à chaque année depuis maintenant trois ans, revêt une importance particulière. « tout au long de l’année, je constate à quel point le milieu communautaire de chez nous fait des miracles pour nos enfants, nos aînés, les femmes, les gens plus vulnérables. Il est avant tout animé par des gens de cœur, des gens qui s’investissent pour le bien des autres. Cette soirée pour moi, c’est avant tout l’occasion de leur dire merci. C’est aussi l’occasion de m’entretenir avec eux sur des enjeux plus spécifiques qui les touchent».



Le député de Chambly a d’ailleurs profité de l’occasion pour remettre à l’équipe de l’Entraide Plus une copie certifiée de l’hommage fait à l’Assemblée nationale pour célébrer les 30 ans de l’organisme, qui dessert les personnes âgées du bassin de Chambly. «La belle histoire de l’Entraide Plus est écrite au quotidien par des femmes et des hommes d’exception. Un merci tout particulier à sa dynamique directrice Louise Pilette, impliquée depuis plus de vingt ans, à Sylvain Lecourt, bénévole depuis la fondation de l’organisme et à tous ceux qui s’y impliquent depuis maintenant 30 ans et qui contribuent à rendre meilleure la qualité de vie des ainés de la région de Chambly» pouvait-on notamment lire dans la déclaration du député.



Au-delà de cette soirée, le député Roberge tient à rappeler que la meilleure manière de témoigner aux organismes de la reconnaissance, c’est de s’assurer que ceux-ci soient adéquatement financés. «Ce n’est pas pour rien qu’en novembre dernier, les organismes communautaires du Québec ont fait une sortie pour réclamer un meilleur financement. Les besoins sont réels.»



M. Roberge rappelle d’ailleurs avoir voté, de concert avec ses collègues, en faveur d’une motion demandant au gouvernement de mieux financer les organismes communautaires du Québec. «C’est l’évidence même au regard de l’efficacité avec laquelle les organismes accomplissent leurs missions respectives. Ils font partie intégrante de notre filet social. En tant qu’élus, c’est notre devoir de les aider à aider les autres», souligne le député.