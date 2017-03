Le député Roberge invite les aînés à faire connaître leurs préoccupations le 20 avril prochain

Le député de Chambly Jean-François Roberge convie les aînés de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand, Richelieu et Saint-Mathias à une consultation sur leurs conditions de vie, qui se tiendra le 20 avril prochain, à partir de 10h00, au Randell Hall (2000 avenue Bourgogne), à Chambly.



Pour l’occasion, M. Roberge sera accompagné de son collègue François Paradis, député de Lévis et porte-parole de sa formation politique pour la Santé et les Aînés. Un diner sera également servi gracieusement aux personnes présentes. Pour le député de Chambly, cette consultation sera l’occasion de «mieux connaître les défis auxquels les aînés de la circonscription font face, afin de pouvoir mieux défendre leurs intérêts à Québec».



L’idée d’une telle consultation germait depuis déjà quelques temps dans la tête du député. «En échangeant avec les organismes communautaires, les FADOQ, et directement avec eux, je constate que les besoins pour nos aînés se font de plus en plus importants et pressants, de dire M. Roberge. «Accès à un médecin de famille, pression fiscale, besoins alimentaires : tout sera sur la table. Je veux tout connaître de la réalité de nos aînés. Je veux pouvoir aider à trouver des solutions aux maux qui les affligent».



Pour plus d’information ou pour confirmer votre présence à l’événement, n’hésitez pas à contacter monsieur Martin Baller, en composant le (450) 658-5452, ou par courriel au mballer@assnat.qc.ca.