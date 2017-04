«Mais que fait le ministre de la Santé?» - Jean-François Roberge

D’après des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, des milliers de patients en Montérégie sont en attente pour consulter un dermatologue et certains attendent plus de 3 ans et demi avant d’obtenir un rendez-vous, une situation inacceptable aux yeux du député de Chambly Jean-François Roberge.



Révélé par son collègue François Paradis, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de Santé, le portrait pour l’accès à un médecin de famille dans la région est accablant. Dans l’est de la Montérégie, qui comprend Saint-Basile-le-Grand, 1 571 patients sont en attente pour consulter un dermatologue, et dans certains cas depuis des années. En Montérégie-Centre, qui couvre Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias, la situation est encore pire : selon les données dévoilées par M. Paradis, il n’y a tout simplement aucun dermatologue en poste. À travers le Québec, plus de 36 000 patients attendent pour obtenir une consultation avec un dermatologue.



«Les dermatologues, rappelle M. Roberge, offrent des services essentiels et traitent de problèmes sérieux, comme l’eczéma, le psoriasis et les cancers de la peau. On ne peut pas jouer ainsi avec la santé des patients».



Le député de Chambly et son collègue François Paradis pressent le ministre de la Santé Gaétan Barrette d’intervenir. M. Paradis le somme également de commander un portrait régional complet de l’attente, afin d’organiser l’accès aux soins en conséquence et de réduire les délais d’attente. Selon lui, « Gaétan Barrette ne peut pas rester indifférent face à cette dure réalité. Nos familles méritent d’avoir accès à un dermatologue dans des délais raisonnables, où qu’elles se trouvent.»