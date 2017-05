Mario Lambert sera candidat pour Démocratie Chambly

Monsieur Mario Lambert sera l'un des candidats de Démocratie Chambly pour l'élection du 5 novembre 2017.

C'est avec une grande fierté que M. Steeves Demers, chef du parti, et Mario Lambert en ont fait l'annonce aujourd'hui. « Mario est un père de famille et un citoyen engagé. Plusieurs fois diplômé en finances et possédant une solide expérience en planification financière et gestion d’avoir. À ses indéniables compétences, s'ajoutent un véritable engagement envers la communauté, le développement durable et le transport actif et utilitaire » de déclarer M. Demers.

Pour Mario Lambert, il est temps de changer ce conseil municipal qui s'est détaché de la population qu'il est censé représenter. " Depuis plusieurs années, je constate que notre conseil municipal s’est éloigné des préoccupations des gens, son maire est souvent absent des assemblées du conseil et les conseillers restent muets hormis Mme Francine Guay. J’ai envie de contribuer de mon mieux à cette belle ville que j’adore en y apportant plus de transparence et de collaboration avec nos partenaires et ce, pour le bénéfice de nos citoyens. C’est pour ces raisons que j'ai souhaité joindre l'équipe de Steeves afin de participer au développement de la qualité de notre milieu de vie et redonner aux citoyens la voix qu'ils ont perdue " d'ajouter M. Lambert.

"Le 5 novembre prochain, les citoyens devront trancher, entre conserver le même style de gestion discordante à Chambly ou avoir une nouvelle administration ouverte et résolument tournée vers un développement durable et harmonieux de notre communauté" de déclarer M. Lambert.

Je remercie Mario pour son engagement envers les citoyens et sa détermination à les écouter et les représenter. Bientôt, en temps et lieu, d'autres candidats forts et de qualité ainsi qu'un programme ambitieux seront dévoilés. Des candidates et candidats prêts à se retrousser les manches et à travailler pour le mieux-être de notre communauté. Nous sommes et serons prêts pour l'élection de novembre 2017 de conclure, M. Demers.