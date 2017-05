La conseillère municipale, Francine Guay sera candidate pour Démocratie Chambly

La conseillère indépendante Mme Francine Guay annonce aujourd'hui qu'elle joindra l'équipe de Démocratie Chambly lors de l'élection du 5 novembre 2017.

C'est avec une fierté non dissimulée que M. Steeves Demers, chef du parti, et Mme Guay en ont fait l'annonce aujourd'hui. " Depuis son élection, Francine travaille d'arrache-pied à défendre les intérêts de ses citoyens. Elle a su faire preuve d'un grand courage et d'une détermination exemplaire pour pleinement assumer ses fonctions au sein d'un conseil paralysé par une partisanerie arrogante et irrespectueuse. Elle est la seule conseillère qui ait posé les questions et mis également en évidence le peu de transparence et l'improvisation avec lequel sont dirigés les travaux du conseil municipal de Chambly " de déclarer M. Demers.

Pour Francine Guay, les quatre années du mandat qui se termine en novembre prochain auront été pour le moins éprouvantes. Éloignée des comités, tenue à l'écart et privée des informations nécessaires à la prise de décision, Mme Guay mentionne qu'à plusieurs reprises elle a fait l'objet de censures et de baillons de la part du maire Lavoie et de plusieurs conseillers membres de son parti et ce, sans compter les nombreux manques de respects à son égard. " On a manifestement voulu me faire taire et m'isoler lorsque je posais les questions et demandais à avoir accès aux documents. On a voulu m'empêcher de représenter mes citoyens! Et bien aujourd'hui, j'annonce que je rejoindrai l'équipe qui saura ramener la démocratie, la transparence et le respect au sein du conseil municipal " d'ajouter Mme Francine Guay.

Francine Guay indique qu'elle continuera à défendre les intérêts de ses citoyens avec le même enthousiasme, la même rigueur et à voter selon sa conscience pour le mieux-être de la communauté.

" En joignant Démocratie Chambly, je m'associerai à un groupe d'hommes et de femmes qui partagent les même valeurs de transparence, de respect, de collaboration ainsi qu'une même vision positive pour Chambly. Avec Démocratie Chambly, les conseillers municipaux auront enfin les outils et l'environnement de travail, mais aussi et surtout, la liberté de pleinement jouer leur rôle afin de bien représenter leurs citoyens " de déclarer Mme Guay.

" Je remercie Francine pour la confiance qu'elle nous témoigne. Bientôt, d'autres candidats forts et de qualité ainsi qu'un programme ambitieux seront dévoilés. Des candidates et candidats prêts à se retrousser les manches et à travailler pour le mieux-être de notre communauté. Nous sommes et serons prêts pour l'élection de novembre 2017 " de conclure M. Demers.