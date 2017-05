Monsieur Christian Huppé se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

C’est avec enthousiasme que M. Steeves Demers, chef de Démocratie Chambly annonce aujourd’hui que M. Christian Huppé se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.

« Père de trois enfants, Monsieur Huppé est un citoyen engagé depuis plusieurs années pour la cause des enfants. De plus, à titre de commissaire scolaire, jamais je n’ai vu un représentant être aussi disponible, transmettre autant d’informations et afficher autant de transparence envers les citoyens qu’il représente. Tous en ont été témoins dans le dossier des secondaires 4 et 5. Rappelons-nous que dès le mois de septembre 2016, Monsieur Huppé appuyait résolument le mouvement pour un secondaire 4 et 5 à Chambly initié par le conseil d’établissement de l’école secondaire », déclare M. Demers.

Avant d’agir comme commissaire scolaire, M. Christian Huppé s’est impliqué au CPE Franquette la Grenouille, aux conseils d’établissement des écoles de la Passerelle et de Salaberry ainsi qu’au Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes. Il consacre également plusieurs énergies au développement du nouveau comité Parents-Secours Chambly.

« Depuis toujours, j’ai posé des gestes et soutenu des initiatives pour améliorer le bien-être de nos enfants et de nos aînés. Comme élu scolaire, j’implique les citoyens dans les consultations et les prises de décision de la commission scolaire. Je diffuse également un maximum d’information sur les processus et règlements entourant le niveau scolaire. Je m’efforce de rehausser l’accessibilité à l’information en répondant de façon précise et détaillée aux questions des parents. Il y a un important travail à faire auprès des citoyens afin que ceux-ci comprennent mieux les organismes publics qui les desservent » de déclarer M. Huppé.

Monsieur Huppé considère que beaucoup de travail reste à faire au niveau municipal où les décisions sont plus nombreuses et méconnues alors qu’elles ont un impact important sur le quotidien de l’ensemble des citoyens. « Je désire contribuer à un important virage au niveau de la transparence et de l’accessibilité de l’information au niveau de notre ville. Les outils technologiques pour bien informer la population sont nettement sous-utilisés au niveau municipal, et particulièrement à Chambly » d’ajouter M. Huppé.

« Je remercie Christian pour son engagement envers la communauté. Bientôt, d'autres candidats forts et de qualité ainsi qu'un programme ambitieux seront dévoilés. Des candidates et candidats prêts à se retrousser les manches et à travailler pour le mieux-être de notre communauté, comme le fera monsieur Huppé. Nous sommes et serons prêts pour l'élection de novembre 2017 », de conclure M. Demers.