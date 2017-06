Monsieur Patrick Dufresne se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

C’est avec beaucoup de fierté que M. Steeves Demers, chef de Démocratie Chambly annonce aujourd’hui que M. Patrick Dufresne se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.



« Monsieur Dufresne est un père de famille, un citoyen engagé pour le mieux-être de la communauté et un travailleur acharné derrière les causes qui lui apparaissent justes et bonnes pour la communauté. On lui connait une grande détermination et un sens de l’éthique qui feront de lui un excellent représentant des citoyens au sein du conseil municipal », déclare M. Demers.



Monsieur Patrick Dufresne est paramédic et président de la Corporation des paramédics du Québec. On se souvient qu’en 2012, monsieur Dufresne avait lancé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale afin que le Québec adopte des mesures législatives obligeant les conducteurs de véhicules routiers à réduire leur vitesse ou à changer de voie quand ils croisent un véhicule d’urgence. Fort de l’appui de députés, les démarches de monsieur Dufresne avaient été à l’origine d’une modification au Code de la sécurité routière. Le 24 février 2014, on lui décernait la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour le rôle déterminant qu’il avait joué dans l’instauration au Québec du corridor de sécurité.



« À titre de paramédic, je consacre toutes mes énergies à secourir des hommes et des femmes en difficulté dans des contextes qui ne sont jamais faciles, qui sont parfois même dramatiques. Je le fais sans compromis et j’en tire des leçons qui me permettent ensuite de militer pour les changements nécessaires au mieux-être collectif. Comme élu municipal, je voudrai poursuivre cet engagement social auprès de ma communauté, des familles et des citoyens que je représenterai au sein d’une équipe orientée vers les mêmes objectifs et qui partage les mêmes valeurs » de déclarer M. Dufresne.



Pour Chambly, Monsieur Dufresne juge primordiale d’amener plus de rigueur et de transparence au sein du conseil municipal. En outre, il s’engage à être un conseiller municipal au service de ses citoyens et à soutenir les projets visant l’amélioration du milieu de vie des familles, des jeunes et des aînés.



« Je remercie Patrick pour sa détermination et son engagement à contribuer au mieux être de notre ville et de notre communauté. Bientôt, d'autres candidats forts et de qualité ainsi qu'un programme ambitieux seront dévoilés. Des candidates et candidats au service des gens et capable de se retrousser les manches et à travailler pour le mieux-être de notre communauté. Nous sommes et serons prêts pour l'élection de novembre 2017 », de conclure M. Demers.