Christian Picard à vélo pour rencontrer les membres et sympathisants du Parti Québécois de Chambly

L’ancien chef de cabinet du ministre de l’Environnement du Québec et résident de Chambly, Christian Picard, annonce qu’il fera le tour des cinq municipalités de la circonscription de Chambly, à vélo, afin d’aller à la rencontre des membres et sympathisants du Parti Québécois et des citoyens.

« Il est important de mener une réflexion sérieuse avant de faire le saut en politique. La tournée à vélo me permettra de rencontrer les membres et sympathisants du PQ et les citoyens dans tous les secteurs de la circonscription. », a déclaré Christian Picard.

La date de l’assemblée d’investiture n’est pas encore connue, mais Christian Picard souhaite rencontrer les citoyens dès maintenant. « Je suis déjà bien implanté dans la région puisque j’habite la circonscription depuis plusieurs années et que j’y ai développé mes entreprises. C’est très important pour moi d’être engagé et de connaître un milieu avant de solliciter la confiance des gens », ajoute Christian Picard.

La tournée lui permettra de mieux connaître les préoccupations des citoyens et d’échanger sur sa vision de la politique. D’ici là, il invite les citoyens des cinq municipalités de Chambly à sortir leurs drapeaux du Québec. « La fête nationale du Québec est à nos portes et comme tous les peuples de la Terre, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Affichons fièrement notre appartenance à la nation québécoise », conclut Christian Picard.