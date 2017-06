Alexandra Labbé se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

Monsieur Steeves Demers, chef de Démocratie Chambly a annoncé la semaine dernière que Mme Alexandra Labbé se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.

" Résidant à Chambly depuis toujours, Madame Labbé est impliquée au quotidien dans plusieurs activités et évènement du vieux Chambly. Elle est une femme passionnée, une femme de coeur avec une énergie contagieuse, dotée d'une rigueur et d'une grande détermination à défendre ce qui est juste et bon pour la communauté. Je suis franchement fier qu'elle se joigne à nous " déclare M. Demers.

Au service des gens depuis le début de sa carrière, Mme Labbé a occupé des postes de gestionnaire dans plusieurs entreprises locales. Également bénévole depuis près de 10 ans auprès des animaux abandonnés, elle a été famille d'accueil, organise des levées de fonds et sensibilise les familles à l'adoption responsable des animaux de compagnie.

" L'économie de proximité, le transport actif et collectif ainsi que la cause animal me tiennent beaucoup à coeur. Je crois fermement que l'avenir de notre communauté se trouve dans l'achat local, la protection de nos ressources environnementales et patrimoniales ainsi que dans la création d'un milieu de vie à la fois riche et stimulant. Mais pour y arriver, il faut redonner la place aux citoyens, non seulement les entendre, mais aussi les écouter et passer à l'action. Il faut soutenir l'implication citoyenne et l'inclure dans nos démarches, car c'est ensemble que nous construisons un milieu de vie à notre image. Je me joins à l'équipe de Steeves Demers car ils l'ont compris et ils sont prêts à aller de l'avant. C'est une équipe prête à travailler avec l'ensemble des citoyens en toute transparence et pour le mieux-être de notre communauté " d'ajouter Mme Labbé.

" Je remercie Alexandra pour son dynamisme et sa confiance. Je me réjouie déjà à l'idée de travailler avec elle et les autres membres de Démocratie Chambly au sein d'un conseil municipal composé d'hommes et de femmes capable de se retrousser les manches et de travailler pour le mieux-être de notre communauté. Il ne reste que quelques mois avant l'élection municipale, et l'on sent déjà souffler le vent du changement ", de conclure M. Demers.