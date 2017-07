La Ville de Chambly ajoute un planchodrome au parc des Patriotes et restaure celui du parc Gilles-Villeneuve

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, annonçait aujourd’hui l’ajout d’un tout nouveau planchodrome au parc des Patriotes, de même que la restauration de celui situé au parc Gilles-Villeneuve, pour le plus grand plaisir des planchistes.



Spécialisée dans l’élaboration de planchodromes, l’entreprise Les créations SpinWorks Enr. procédera à la conception des parcours, à l’élaboration des plans et devis et fournira l’accompagnement menant à la réalisation des deux projets.



Parc des Patriotes

Le nouveau planchodrome situé au parc des Patriotes aura une surface de près de 8000 pi2. Il comprendra un parcours de type « Street » en béton coulé, de style européen, qui comportera un point central ressemblant à une fontaine. On y retrouvera également un éclairage adéquat et un aménagement paysager fonctionnel. Ce projet, qui sera réalisé vers la mi-septembre et inauguré avant la fin de l’automne, fait partie du plan directeur élaboré pour le développement du parc des Patriotes en différentes phases. L’enveloppe budgétaire liée à ce projet est évaluée à quelque 350 000 $.



Parc Gilles-Villeneuve

Construit en 1990, le planchodrome du parc Gilles-Villeneuve sera rénové. L’actuelle rampe « W » sera restaurée, mise aux normes et sera munie d’une surface SkateLite PRO. Le montant lié à la réfection de ce planchodrome est évalué à quelque 45 000 $. Les travaux seront amorcés à la mi-septembre et seront terminés au début du mois d’octobre.



« Nous sommes heureux de répondre aux besoins des planchistes en leur procurant des installations dans leur quartier. Les deux planchodromes de Chambly seront aux normes et au goût du jour et permettront aux adeptes de pratiquer leur activité dans le plaisir, de façon sécuritaire », précise le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.