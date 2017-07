Madame Isabelle Bourassa se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

Monsieur Steeves Demers, chef de Démocratie Chambly annonce aujourd’hui que Mme Isabelle Bourassa se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.

" Résidant à Chambly depuis plusieurs années, Madame Bourassa est une citoyenne débordante d’énergie, une femme d’action bien ancrée dans son milieu. J’ai vu chez elle une réelle détermination à défendre les intérêts des citoyens et faire en sorte qu'ils soient entendus et écoutés par l'administration. Je suis franchement fier qu'elle se joigne à nous " déclare M. Demers.

Mère de famille, Mme Bourassa détient une formation en bureautique et comptabilité et oeuvre depuis plusieurs années en tant qu’adjointe de direction. Elle est membre choriste de l’Ensemble Vocal Via Voce de Chambly en plus d'animer et de participer à plusieurs groupes de discussions et d'échanges sur les réseaux sociaux.

" J'aime Chambly pour sa convivialité, la solidarité qui prévaut entre citoyens et pour son environnement riche et unique. Plus qu’une ville pour moi, Chambly est un lieu de patrimoine exceptionnel où il fait bon vivre et grandir en famille. J'ai à coeur le bien-être de vivre et le développement harmonieux des quartiers. Pour y arriver, il nous faut miser sur la transparence et la concertation avec les gens qui y habitent avec l'objectif de créer un milieu de vie à l'échelle humaine. Je suis donc heureuse de me joindre à une équipe qui partage ces valeurs et mon enthousiasme à réaliser de belles choses pour Chambly " souligne Mme Bourassa.

" Je remercie Isabelle pour son énergie et sa confiance. Elle aura une place de choix au sein de l'équipe de Démocratie Chambly et d'un conseil municipal travaillant pour le mieux-être de la communauté. Or, il ne reste que quelques mois avant le début de la campagne électorale et l'on sent déjà l'appui grandissant des citoyens envers nos valeurs démocratiques. Le vent du changement souffle et les jours d'une administration usée et déconnectée sont comptés", de conclure M. Demers.