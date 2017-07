Vif succès pour le BBQ du député Roberge

Encore cette année, le BBQ estival organisé par le député de Chambly Jean-François Roberge a été couronné de succès. L’événement, qui en était à sa troisième édition, a accueilli près de 300 personnes, un record.



Longtemps incertaine, la température a finalement souri au député, le soleil (et la chaleur!) étant au rendez-vous. «Visiblement, l’été attendait le BBQ du député avant de commencer!» a d’ailleurs plaisanté M. Roberge lors de son mot d’accueil aux citoyens.



Le député tient à remercier l’ensemble des participants pour leur présence et pour leurs échanges. «Les événements que nous organisons sont autant d’occasions pour moi de rester connecté sur les priorités de mes concitoyens. Un grand merci aux bénévoles et aux gens présents et à tous, un très bel été!».



Le prochain événement du député est la Course du député Jean-François Roberge, qui aura lieu le 24 septembre prochain au profit des clubs sportifs de la région. Il est possible de s’inscrire dès maintenant au www.coursejfr.com.