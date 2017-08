Madame Lucie Girard se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

Monsieur Steeves Demers annonce aujourd’hui que Mme Lucie Girard se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.

" Je suis très heureux que madame Girard se joigne à notre équipe. Son dynamisme, son écoute et son désir de travailler pour le citoyen sont indéniables et seront fort appréciés au sein du conseil municipal. Lucie est une mère de famille active, débordante d'énergie et une passionnée des saines habitudes de vie. À la côtoyer, on est rapidement charmé par son sourire, sa capacité d'écoute et sa détermination à trouver des solutions, à aller de l'avant " déclare M. Demers.

Oeuvrant dans le domaine de la santé, madame Girard indique avoir hâte de rencontrer les gens pour les écouter, comprendre leur préoccupations et échanger sur les engagements de l'équipe qui seront dévoilés à la mi septembre. En marge de la campagne, rappelons que madame Girard et sa coéquipière Isabelle Viens, préparent également depuis plusieurs mois leur participation au Raid Cap Fémina, une aventure de 10 jours dans le désert du Sahara au Maroc qui aura lieu au cours du mois d'octobre 2018.

" J'ai envie d'une ville active et orientée vers la préservation de son environnement et le développement d'un milieu de vie sain et actif. J'adore Chambly pour sa qualité de vie et ce qu'elle peut offrir aux familles et aux ainés. Je suis d'avis qu'en travaillant ensemble, qu'en écoutant le citoyen, la ville peut offrir plus et faire mieux. J'ai simplement envie de contribuer à l'embellir encore davantage. Aujourd'hui, j'annonce que je joins une équipe d'hommes et de femmes qui souhaitent ramener l'éthique, la transparence et le respect envers le citoyen, les employés et les organismes qui oeuvrent à Chambly. Ces valeurs qui me sont chères, semblent faire cruellement défaut au sein du conseil municipal actuel. Il faut que ça change! Je suis donc heureuse de me joindre à Démocratie Chambly et impatiente de travailler avec les gens du quartier " souligne Mme Girard.

" Moi et l'équipe de Démocratie Chambly, remercions Lucie pour son énergie positive et sa confiance. Elle aura une place de choix au sein de l'équipe de Démocratie Chambly et d'un conseil municipal travaillant pour le mieux-être de la communauté. Or, il ne reste que quelques semaines avant le début de la campagne électorale et les témoignages d'appui des citoyens envers nos valeurs démocratiques sont nombreux. Le vent du changement souffle et les jours d'une administration usée et déconnectée sont comptés", de conclure M. Demers.