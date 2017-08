Francois Gagnon se joindra à Démocratie Chambly lors de la prochaine élection municipale

Monsieur Steeves Demers annonce aujourd’hui que M. Francois Gagnon se joindra à l’équipe de Démocratie Chambly lors de l’élection municipale du 5 novembre 2017.

" C'est avec beaucoup de fierté que je présente aujourd'hui celui qui viendra compléter l'équipe de Démocratie Chambly. Monsieur François Gagnon est un père de famille et un homme de convictions. Je vois en lui un homme d'une grande qualité, intègre et doté d'une solide détermination à mener à bien les projets qui lui sont chers. Son implication et ses réalisations auprès des jeunes témoignent d'ailleurs de ses valeurs personnelles et humaines, de son désir vif de contribuer à faire un monde meilleur pour les jeunes ainsi que ses qualités de leader " déclare M. Demers.



Occupant des fonctions de cadre au niveau de la vente et de la gestion dans le domaine alimentaire depuis plus de vingt ans, M. Gagnon a été président de l'Association de hockey mineur de Chambly (AHMC) de 2012 à 2016. On lui doit de nombreuses réalisations, dont notamment l'acquisition d'une équipe junior AAA et la modification de la structure élite avec l’arrivée des Forts de Chambly.



" J'ai à cœur le développement et l'épanouissement de nos jeunes et je m'engage à mettre tous mes efforts pour améliorer la qualité des services qui leur sont offerts. Pour y arriver, il m'apparaît important de réanimer les liens de respect et de collaboration que nous devons avoir avec les différentes associations et clubs sportifs. Ensuite, travaillons à identifier ensemble les investissements qui sont nécessaires pour faire de Chambly une ville active. Au cours des dernières années, j'ai démontré que je suis un homme d'équipe et d'action. J'entends bien continuer en ce sens et c'est au sein de l'équipe de Démocratie Chambly que j'estime être en mesure de contribuer à la réalisation de grands projets pour nos jeunes " souligne M. Gagnon.



" L'équipe de Démocratie Chambly et moi remercions François pour son engagement et sa passion envers les familles et la jeunesse. François sera un maillon fort au sein de l'équipe de Démocratie Chambly et d'un conseil municipal travaillant pour le mieux-être de la communauté. Il ne reste que quelques semaines avant le début de la campagne électorale et notre équipe est maintenant complète. Or, les témoignages d'appui des citoyens envers nos valeurs démocratiques sont toujours aussi nombreux. Le vent de changement souffle et les jours d'une administration usée et déconnectée sont comptés", de conclure M. Demers.