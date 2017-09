Avec la nouvelle palestre multisports proposée par Action Chambly, ça va bouger à Chambly!

Après s’être engagée pour la construction d’une aréna en 2009 qui a été livrée en 2014 (Centre Isatis) ainsi qu’une nouvelle bibliothèque en 2013 dont la construction débutera en octobre cette année mais dans une version plus élaborée que prévue (Pôle du savoir), Action Chambly est très fière de s’engager aujourd’hui, si le parti est élu, à ériger une troisième infrastructure moderne, pertinente et d’envergure, à savoir la nouvelle palestre multisports de Chambly pour les jeunes mais également les familles et même les aînés.



Pour le chef d’Action Chambly, Me Denis Lavoie, cet actif grandement attendu va contribuer de manière significative à la qualité de vie, au bonheur et à l’épanouissement des Chamblyens les plus jeunes mais aussi de tous âges : « La nouvelle palestre multisports de Chambly viendra compléter l’offre municipale de loisirs et de sports de manière formidable pour rejoindre tous les goûts et les âges. Elle nous permettra également d’accueillir des compétitions sportives provinciales et de fournir de meilleurs aménagements et équipements à nos associations sportives locales dont nous sommes tous très fiers et qui font un travail fantastique ».

Construite sur un terrain de la ville situé sur la rue Robert-Lebel, la palestre multisports comprendra les éléments suivants :

Un gymnase polyvalent permettant la pratique de sports intérieurs tels volleyball, picketball, badminton, handball, gymnastique et autres ainsi que l’accueil et les activités des camps de jour; Une demie glace pour l’entrainement des équipes de hockey et autres;

Une piste de course intérieure;

Une piscine d’entraînement pour les nageurs;

Des allées de curling;

Un magnifique lobby permettant de voir les activités en cours et des locaux flambant neufs pour les associations sportives locales dont notre fameux Club Gymbly qui pourra s’y installer confortablement et de manière permanente;



De plus, pour ne pas laisser de côté les enfants qui ont des limitations physiques ou cognitives de même que leur famille qui voient à l’épanouissement de ces derniers, le maire Lavoie s’engage à créer un comité de planification en amont de la construction de la palestre et faisant appel à des représentants d’organismes et de famille de Chambly pour voir ensemble à combler au maximum les besoins de ces enfants et leurs donner tous les outils possibles pour qu’ils puissent jouir, eux aussi, d’une vie active et épanouissante. « La ville de Chambly sera présente pour eux et pour leurs enfants car tous les enfants sont nos enfants et ils ont droit à une jeunesse heureuse », de lancer le maire Lavoie.



« En profitant aux jeunes et en stimulant l’activité physique, la nouvelle palestre multisports de Chambly fera notre fierté à tous. Je crois fermement qu’une société se doit d’investir dans sa jeunesse pour se bâtir un avenir radieux », de conclure le maire.