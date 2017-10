Le citoyen au cœur de l’action municipale

Depuis qu’Action Chambly est aux commandes de la Ville, l’apport des citoyens bénévoles au sein des comités a été réduit à sa plus simple expression. L’administration municipale sortante se tient à l’écart de ses citoyens, de ses groupes communautaires et travaille en solo. D’un autre côté, il n’y a jamais eu autant de regroupement de citoyens à Chambly depuis les quatre dernières années : le comité de citoyens du Canton, les Amis de la maison René-Boileau, le Mouvement Dernier espace vert à Chambly, pour n’en citer que quelques-uns.



Démocratie Chambly propose un conseil municipal respectueux et transparent, un conseil qui informe, qui consulte et planifie l’avenir de la ville de concert avec les groupes communautaires et les comités de citoyens.



« Les meilleurs projets émanent du milieu. Les citoyens qui réfléchissent et s’investissent dans l’intérêt de leur ville méritent d’être écoutés », déclare Steeves Demers, le candidat de Démocratie Chambly à la mairie.



Steeves Demers et son équipe dénoncent également l’atmosphère malsaine qui prévaut à l’intérieur de l’appareil municipal. Les fonctionnaires et même les élus sont tenus au silence, seul le maire peut parler.



« Les témoignages déplorables ne cessent de nous parvenir. Démocratie Chambly entend rétablir l’harmonie entre les fonctionnaires municipaux et les élus. L’atmosphère actuelle provoque des ravages dans notre fonction publique. Entre les départs et les « burn out », c’est une précieuse expertise que perdons collectivement », soutient M. Demers.