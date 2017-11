Élections municipales 2017: Déclarations du député de Chambly Jean-François Roberge

À la lumière des résultats aux élections municipales de dimanche 5 novembre 2017, le député de Chambly Jean-François Roberge a tenu à faire les déclarations suivantes :





Chambly



«Toutes mes félicitations à monsieur Lavoie pour sa réélection ce dimanche. Depuis plusieurs années, nous défendons plusieurs dossiers communs, que ce soit l'élargissement de la Route 112, l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly ou l'ajout d'une gare du REM à l'intersection 10/35. C'est avec grand plaisir que nous continuerons cette collaboration au plus grand bénéfice des citoyennes et citoyens de Chambly.



Félicitations également à Steeves Demers et à son équipe pour leur belle campagne. Au-delà de la politique, il y a des personnes, et je crois que Chambly a eu le privilège d'avoir des candidats de très grande qualité cette année.»







Saint-Basile-le-Grand



«Monsieur Lessard est un homme de service public, ex-député fédéral très apprécié par les Grandbasiloises et Grandbasilois. Je suis impatient de le rencontrer et de me mettre à sa disposition pour faire avancer les priorités de Saint-Basile-le-Grand.



Un énorme merci au maire sortant Bernard Gagnon pour ses années au service de Saint-Basile-le-Grand.



La victoire d'Émile Henri comme conseiller du district 6 est encourageante et doit inspirer plus de jeunes à s'investir en politique. Bravo Émile!»





Carignan



«Toutes mes félicitations à Monsieur Marquès pour son élection à la mairie de Carignan. Je suis impatient de le rencontrer pour connaître ses priorités pour Carignan et voir comment je peux y contribuer!



Merci également à René Fournier, un homme qui s'est dévoué pour Carignan et qui laissera pour sûr un bel héritage aux citoyens de sa municipalité.»





Richelieu



«Monsieur Ladouceur est un homme dynamique et très apprécié de ses concitoyens, qui d'ailleurs ont choisi de ne pas lui présenter d'opposant à la mairie. Je suis heureux de poursuivre notre belle collaboration pour faire avancer les dossiers de Richelieu et de la MRC!»





Saint-Mathias-sur-Richelieu



«Mes plus sincères félicitations à Madame Jocelyne Deswarte et à son équipe, qui ont été réélus pour un second mandat à Saint-Mathias ce dimanche. Ils pourront certainement compter sur moi pour faire avancer les priorités de Saint-Mathias à Québec, comme c'est le cas depuis 2014.



Félicitations également à Patrick Saindon et à son équipe pour leur belle campagne.»