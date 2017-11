François Legault et la CAQ s’engagent à livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly dans un premier mandat

L’agrandissement de l’école secondaire de Chambly et l’ajout des secondaires 4 et 5 à l’établissement, réclamée par de nombreuses familles et plusieurs acteurs locaux, sera le chantier prioritaire d’un gouvernement de la CAQ dans Chambly advenant son élection en 2018. L’agrandissement serait livré à l’intérieur d’un premier mandat caquiste. Le chef de la CAQ François Legault a profité de son passage au Carrefour Familial du Richelieu le vendredi 10 novembre pour en faire l’annonce officielle.



C’est le travail acharné de son député et l’engagement de la communauté pour le projet qui a convaincu François Legault de s’engager pour les secondaires 4 et 5 à Chambly. Il a d’ailleurs qualifié celui-ci d’«un des meilleurs députés de l’Assemblée nationale et le meilleur porte-parole de l’opposition en éducation que j’ai vu depuis 20 ans.»



Le député Roberge, également porte-parole de sa formation politique en matière d’Éducation, souligne que la CAQ est le premier parti politique à s’engager officiellement à ajouter les secondaires 4 et 5 à Chambly, mais également le seul à pouvoir le faire. «Actuellement, c’est aux commissions scolaires que reviennent la décision de déposer une demande d’agrandissement, d’où le blocage actuel. S’engager à livrer les secondaires 4 et 5 à Chambly, c’est par définition s’engager à revoir la gouvernance scolaire. Ni le Parti Québécois, ni le Parti Libéral, ne pourront jamais tenir un tel engagement», soutient le député.



Selon Jean-François Roberge, des classes supplémentaires, des laboratoires et un agora seront au minimum nécessaires pour accueillir des élèves de quatrième et cinquième secondaire à Chambly. Le chef caquiste et lui prévoient que les travaux d’agrandissement devraient avoisiner les 10 millions de dollars, somme qui sera intégrée au cadre financier de la CAQ. «Je demande aux parents et aux profs de garder espoir. Dans moins de 11 mois, on va pouvoir changer de gouvernement […] Si la population nous fait confiance, avec un gouvernement de la CAQ, je vous garantis que ce projet verra le jour», de conclure François Legault.