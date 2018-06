Une nouvelle voix citoyenne est officiellement née à Chambly

Le 8 avril, le Mouvement citoyen de Chambly (MCC) a tenu une assemblée générale de fondation à laquelle a assisté une soixantaine de personnes.

Un conseil d’administration a été élu. La première présidente du MCC est madame Line Roberge, éducatrice en garderie et militante syndicale. L’équipe se compose également de Julie Daigneault, viceprésidente, Louise Chevrier, secrétaire, Sylvie Turcotte, trésorière. Dominique Béland et Justine Desbiens, administratrices, ainsi que Jean-Patrice Martel, administrateur.

« Le MCC s’est formé spontanément après les dernières élections, explique madame Roberge. Des gens de groupes de citoyens comme Dernier espace vert, les Amis de la maison René- Boileau, Éco-citoyen, divers comités de quartiers, se rencontraient régulièrement sur le parvis de l’hôtel de ville les jours d’assemblée du conseil. En réalisant que nous partagions les mêmes valeurs de transparence et de démocratie participative, nous avons compris que nous avions avantage à être solidaires les uns des autres. »

Cette valeur se reflète dans le slogan : « Agir ensemble ».

Le MCC est à l’origine des manifestations silencieuses, téléphone cellulaire levé, réclamant de la Ville la diffusion web des séances du conseil municipal.

En février, et en à peine dix jours, le MCC a également créé une formidable mobilisation citoyenne avec la campagne Signons les registres ! invitant la population à aller signer les registres sur deux règlements de zonage et de lotissement qui avaient pour effet de poursuivre le surdéveloppement à Chambly. Pas moins de 2450 personnes se sont déplacées pour signer, au-delà du nombre requis de 2199.

Contestant les changements de noms de rues, notamment dans le Vieux-Chambly, le MCC a fait signer une pétition de 2269 noms.

« Après ces campagnes et ces résultats remarquables, nous avons compris l’importance de nous doter d’une structure », souligne madame Roberge.

Être informé

« Ce que nous voulons, c’est d’abord être informés. Séance après séance du conseil municipal, nous nous butons au silence face à nos questions », explique Line Roberge. Le MCC a donc placé l’information municipale au cœur de son action; il s’est donné la mission d’informer les citoyens de Chambly et de les sensibiliser sur les enjeux qui les concernent. Des plateformes de diffusions ont été mises en place; site web, page Facebook, compte twitter. On peut joindre le mouvement par courriel et par téléphone.

Photo : Le conseil d'administration du MCC Dans l’ordre, Julie Daigneault, vice-présidente, Louise Chevrier, secrétaire, Line Roberge, présidente, Jean-Patrice Martel et Dominique Béland, administrateurs, Sylvie Turcotte, trésorière. Absente sur la photo: Justine Desbiens, administratrice.