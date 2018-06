La CAQ prolongera le REM jusqu’à Chambly et élargira l’Autoroute 30, confirme Jean-François Roberge

Présents au Colloque des Préfets et des Élus de la Couronne Sud, le député de Chambly Jean-François Roberge et son collègue Benoît Charrette, porte-parole en matière de Transports, ont confirmé que si la CAQ est portée au pouvoir le 1er octobre prochain, elle prolongera le trajet du Réseau Express Métropolitain (REM) et implantera une gare à Chambly, à l’Axe des autoroutes 10 et 35. L’élargissement de l’autoroute 30, réclamée par de nombreux acteurs de la région, est également au menu.



Les élus ont profité de ce forum portant sur le transport en commun pour confirmer l’information révélée par plusieurs médias hier soir. Jean-François Roberge se réjouit de cette annonce, qui constitue, selon lui, un tournant dans la lutte contre les GES et la congestion routière dans la région du Bassin de Chambly. « En ajoutant une gare à l’intersection des autoroutes 10 et 35, on rend le REM réellement attractif pour les citoyens de la grande région de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ceux-ci n’auront plus besoin d’aller congestionner l’autoroute 10 pour se rendre à la gare du REM à Brossard. C’est une excellente nouvelle!»





Avec un tel prolongement, la CAQ donne ainsi suite à une demande formulée par de nombreux citoyens et élus locaux. Mais elle va plus loin encore : un mandat sera aussi confié à la Caisse de dépôt pour étudier l’ajout d’une ligne du REM vers Boucherville, a expliqué Benoît Charrette.



Un gouvernement dirigé par François Legault donnera également son feu à l’élargissement de l’Autoroute 30, demande formulée au printemps dernier par la Coalition A-30, qui regroupe de nombreux acteurs de la région, dont les villes de Chambly, Carignan et Saint-Basile-le-Grand. Cette voie réservée permettra une circulation plus fluide. «Avec l’élargissement de l’Autoroute 30 d’une part et le prolongement du REM à la porte de l’autoroute 10, la CAQ a officiellement le meilleur plan pour lutter contre la congestion routière dans la grande région du Bassin de Chambly. Je suis très fier de ces engagements», explique le député Roberge.



Pour autant, ces mesures ne sont qu’un extrait d’un grand plan de décongestion qui couvrira l’ensemble du grand Montréal et qui sera présenté sous peu par la CAQ. D’autre mesures devraient être annoncées sous peu, de confirmer le député caquiste Benoît Charrette.