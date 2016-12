Initiez-vous au kayak au canal de Chambly!

Parcs Canada, en collaboration avec la Ville de Chambly et ses partenaires nautiques, invite les visiteurs à s’initier au kayak le samedi 9 juillet prochain, lors de la Fête du nautisme, au lieu historique national du Canal-de-Chambly.

Durant cette journée festive, familles et amis auront la chance de participer gratuitement à des ateliers de kayak ainsi qu’à plusieurs activités divertissantes. De plus, Parcs Canada et ses partenaires ont préparé des activités pour les petits et les grands, y compris un jeu gonflable pour enfants, des séances de tatouages à l’aérographe et plus encore!

La fête aura lieu de 11 h à 16 h au Parc commémoratif du canal de Chambly, situé à l’angle de l’avenue Bourgogne et de la rue Maurice. En cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 10 juillet.

À l’approche du 150e anniversaire de la Confédération en 2017, le gouvernement du Canada invite la population canadienne à en apprendre davantage sur le patrimoine naturel remarquable et la riche histoire du Canada, en visitant cet été les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux.

Citation

« La Fête du nautisme est l’occasion idéale de s’offrir une sortie originale en famille ou entre amis dans le décor enchanteur du lieu historique national du Canal-de-Chambly. J’invite toute la population à profiter de cette journée festive pour découvrir les joies du kayak dans un des plus beaux réseaux de navigation au monde. »

Luc-André Mercier, directeur, Voies navigables au Québec, Parcs Canada

Les faits en bref