Le Club des petits déjeuners, bien plus qu’un déjeuner

Depuis plus de 20 ans, le Club des petits déjeuners s’engage à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif, servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu’un programme de déjeuner, l’approche du Club repose sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités de tous les enfants. Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir quelque 167 000 enfants canadiens dans 1 455 établissements scolaires au pays.

À titre indicatif, au Canada, un enfant sur cinq risque d’arriver à l’école sans avoir mangé en raison d’un accès inadéquat à la nourriture. Chez les communautés autochtones, on parle plutôt d’un enfant sur deux et chez les nouveaux arrivants, le risque est 2,5 fois plus élevé que dans la population en général. Ce sont donc près de 1 million de nos jeunes qui risquent, chaque jour, de se rendre à l’école sans avoir déjeuné. À ce nombre s’ajoutent les élèves qui, par manque de temps ou parce qu’ils n’ont pas faim le matin, ne prennent pas la peine de déjeuner. L’insécurité alimentaire ainsi que les mauvaises habitudes de vie ont des conséquences importantes sur la santé et l’éducation des jeunes; c’est pourquoi nous fournissons le petit déjeuner aux enfants dans les écoles.

Le Club des petits déjeuners nourrit le potentiel et la santé des enfants en leur donnant une chance égale de réussite, un petit déjeuner à la fois. C’est grâce à l’implication de partenaires comme Bureau en gros que cette mission peut se concrétiser. La campagne annuelle de collecte de fonds (que Bureau en gros organise lors de la rentrée) vise à mobiliser la communauté derrière la cause du Club des petits déjeuners en invitant les gens à faire un don à la caisse du 23 juillet au 4 septembre. Au cours des dix dernières années, les efforts de Bureau en gros ont permis d’amasser plus de 2 M$ au profit du Club des petits déjeuners.