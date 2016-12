Un rodéo de classe internationale!

Les 26 et 27 août prochains se tiendra le Rodéo ERQ à Sainte-Brigide d’Iberville. Pour une 18e année consécutive, le Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide réitère son spectaculaire événement le vendredi soir dès 19h et le samedi soir 20h. L’action sera encore une fois au rendez-vous et plus encore!

En effet, cette année, l’Équipe Rodéo du Québec est affiliée avec l’IPRA, une association de compétiteurs de rodéo de classe internationale. Il sera donc possible d’admirer les prouesses de compétiteurs de nombreuses régions du Québec, évidemment, mais aussi de l’Ontario, et de plusieurs états des États-Unis. La compétition sera forte, enlevante et vous tiendra en haleine.

Déjà les terrains des compétiteurs sont réservés presqu’en totalité, on attend donc un nombre record de participants, pour le rodéo lui-même, mais aussi pour les compétitions de gymkhana qui le précèderont dans la journée du samedi. Les sièges spectateurs s’envolent rapidement via la billetterie internet. Celle-ci demeure disponible via le site du Festival au www.rodeostebrigide.com jusqu’au jeudi à minuit pour assister à la soirée du vendredi. Pour assister au rodéo du samedi, les spectateurs ont jusqu’à minuit vendredi, pour réservation des places par la billetterie électronique. Au-delà de ces limites, des billets pourront être achetés sur place à l’entrée, s’il reste des disponibilités, mais il ne sera plus possible de choisir ses places.

Le Rodéo ERQ organisé par le Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide d’Iberville est l’un des événements majeurs de la grande région. Il attire chaque année plus de 5000 personnes et est fier d’être reconnu comme un événement familial ou prône l’éthique compétitive et le respect des animaux. Le promoteur ERQ est un partenaire estimé et de longue date de l’organisme et partage donc les mêmes valeurs, la même vision. Leurs chevaux, leurs bovins sont traités aux petits soins, calmes et relaxes dans leurs enclos, respectés pour leurs victoires sur les humains et ovationnés pour leurs performances, de très courte durée et uniques dans une journée. Aucune violence ni agressivité gratuite n’est tolérée et le Festival se fait une fierté d’accueillir des jeunes qui débutent, ou qui accompagnent leurs parents dans les estrades et tient à leur offrir un modèle de compétitions sain. Le spectacle se déroule rondement, pas de temps mort, de nombreuses classes alternent pour le plus grand plaisir de la foule.

Après le Rodéo autant le vendredi que le samedi, les spectateurs sont invités à terminer la soirée en musique et en danse sous le chapiteau avec le groupe « Duel ».

C’est un rendez-vous les 26 et 27 août à Sainte-Brigide d’Iberville, infos au 450-775-0964, ou info@rodeostebrigide.com .