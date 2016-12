Nouvelle ressource d’apprentissage en ligne disponible à la Bibliothèque municipale de Chambly

La bibliothèque municipale de Chambly procédait récemment à l’acquisition d’une nouvelle ressource d’apprentissage, afin de la mettre à la disposition des usagers par le biais de leur dossier personnel en ligne.



Cette nouvelle ressource, Slice Fractions, est un jeu en ligne éducatif et ludique qui permet aux enfants, âgés de 5 à 12 ans, de comprendre les concepts fondamentaux liés aux fractions, tout en s'amusant.



Celle-ci s’ajoute aux autres ressources proposées par la bibliothèque, soit : Métafo, Tape’Touche et Universalis Junior, qui contribuent directement aux apprentissages des jeunes abonnés tout au long de l’année scolaire.



Pour accéder à l’ensemble des ressources proposées, visitez la page Ressources en ligne du site www.ville.chambly.qc.ca, sous la rubrique Bibliothèque.



Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information sur les différents services offerts par la Bibliothèque municipale de Chambly, au 450 658-2711 ou bibliotheque@ville.chambly.qc.ca.