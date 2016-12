Manger un petit déjeuner équilibré tous les matins est l’une des choses les plus simples que nous puissions faire pour que notre organisme et notre cerveau reçoivent les nutriments essentiels dont ils ont besoin.

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, car il nourrit notre corps après une nuit de jeûne. Les enfants comme les adultes ont besoin d’un bon petit déjeuner pour pouvoir se concentrer sur leur travail et comme le disait La Fontaine : « Ventre affamé n’a point d’oreilles ». La santé et le bien-être sont étroitement liés à de bonnes habitudes alimentaires. Une mauvaise alimentation augmente le risque que courent les jeunes de développer des maladies chroniques telles que l’asthme et le diabète, ainsi que des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé psychologique (mauvaise estime de soi, divers troubles d’anxiété), etc.

Lorsqu’on sait que 60 % de la matière est enseignée en avant-midi, on comprend que le petit déjeuner est d’une importance capitale pour les élèves. C’est pourquoi le Club des petits déjeuners s’est engagé à nourrir le potentiel des enfants, un petit déjeuner à la fois. Offrir un repas équilibré dans un milieu rassurant et stimulant, où les élèves se sentent respectés, permet de constater une amélioration du comportement et de la concentration, des résultats scolaires, des habiletés sociales et de la confiance à interagir avec des pairs et des adultes, du niveau d’intérêt vis-à-vis des matières scolaires, et une diminution des comportements d’intimidation à l’école. Ainsi, en procurant un repas sain et équilibré à l’élève, le petit déjeuner favorise chez lui de meilleures habiletés sociales et augmente les dispositions générales de l’élève à apprendre.

Vous pouvez vous aussi faire une différence lors de la campagne de la rentrée de Bureau en gros. Du 23 juillet au 4 septembre 2016, vous serez invité à faire un don à la caisse lors de vos achats de la rentrée et ainsi aider le Club des petits déjeuners à offrir un plus grand nombre de déjeuners nutritifs aux enfants. Pour faire un don en ligne ou pour participer au concours de la rentrée du Club des petits déjeuners en collaboration avec Bureau en gros, rendez-vous au www.clubdejeuner.org/bureauengros/.