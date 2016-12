La semaine du bacon: Du bacon 22 fois plutôt qu'une!

Dès vendredi, le 2 septembre – et juste à temps pour la Journée internationale du bacon(!) – une vingtaine de restaurants au Quartier DIX30 donneront le coup d’envoi à l’unique SEMAINE DU BACON au pays.

De retour pour une deuxième année consécutive, ce rendez-vous foodie portera au menu d’une vingtaine de restaurants du DIX30 des plats préparés sur mesure par leur chef respectif. Voilà que le bacon joue la vedette tantôt inédite, tantôt gourmande d’une semaine gastronomique pas comme les autres…

7 JOURS ET 22 PLATS EXCLUSIFS POUR CÉLÉBRER L’EFFET BACON

Qu’il s’agisse de revisiter le petit-déjeuner ou le fameux BLT, de servir le bacon croustillant, grillé aux épices ou fumé, de le glacer à l’érable ou encore au bourbon, de lui donner des accents asiatiques ou de le jumeler à des gourmandises sucrées à souhait, les chefs des restaurants participants au Quartier DIX30 s’en sont donné à coeur joie pour LA SEMAINE DU BACON.



À PROPOS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU BACON

Lancée en 2000 par des étudiants américains passionnés de bacon, la Journée internationale du bacon a lieu le samedi précédant la fête du travail. Cette célébration non officielle parmi les plus populaires au sud de la frontière invite à des rassemblements sociaux autour de plats contenant du bacon (et même du bacon à base de soya!). La journée a été soulignée pour la première fois au Québec en 2014.



PASSION BACON…

Cette coupe de viande serait la préférée des Québécois. Plus de la moitié des ménages en ont en tout temps dans leur réfrigérateur et la demande ne cesse d'augmenter.

– Éleveurs de porcs du Québec

Les Québécois ont acheté environ 5 000 tonnes de bacon en 2014.

– Éleveurs de porcs du Québec

La tendance est à l’utilisation du bacon à toutes les sauces, du déjeuner au dessert. Parmi le Top 10 des tendances 2015, le bacon enrobé de chocolat.

– National Restaurant Association

«Si je mets une photo de mac and cheese sur Instagram, je reçois 200 clics "j'aime". Si j'y ajoute du bacon, j'en reçois le double.» - Bob Le chef