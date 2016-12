Une bourse d’excellence remise à Nolan-Patrick et Makayla Cunningham

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Nolan-Patrick et Makayla Cunningham, pour leur participation au Championnat mondial de cornemuses et tambours (World Pipe Band Championships), qui avait lieu les 12 et 13 août derniers, à Glasgow en Écosse.

Les deux jeunes, âgés respectivement de 15 et 12 ans, évoluent avec l’Association des Black Watch Cornemuses et Tambours de Montréal. Nolan-Patrick joue à titre de cornemuseur et Makayla, comme joueur de tambour ténor. Il s’agissait de la première fois qu’une formation québécoise participe à ce prestigieux championnat, qui existe depuis plus de 80 ans.

Les bourses d’excellence sont remises à des jeunes résidant à Chambly, œuvrant dans divers secteurs tels que le sport, l’éducation, la culture, le communautaire, les affaires, etc. La Ville a créé un fonds spécial afin d’encourager ces jeunes à poursuivre leur passion. Ces sommes sont recueillies par le biais de permis de tournage et par la présence de compagnies de production vidéo ou cinématographiques. Les individus, les équipes, les groupes ou les organismes peuvent déposer leurs candidatures.