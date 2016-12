Pompier honoré pour ses 30 années de services distingués à Chambly

Dans le cadre de l’assemblée du conseil municipal du 4 octobre, le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, procédait à la remise d’une Barrette à monsieur Benoit Gagnon du Service d’incendie, et ce, au nom du gouverneur général du Canada, Son Excellence le très honorable David Johnston.

Œuvrant à titre de pompier depuis le 3 mars 1986, cette Barrette a été attribuée à monsieur Gagnon en reconnaissance des 10 années de service dans un service d’incendie suivant la période de vingt ans à l’égard de laquelle la Médaille de pompiers pour services distingués lui a été attribuée, pour avoir maintenu des états de services distingués durant cette période.

À propos de la Médaille de pompiers pour services distingués et de la Barrette

La Médaille de pompiers pour services distingués a été créée le 29 août 1985 pour honorer les membres d'un service d'incendie canadien qui ont 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions qui comportent des risques potentiels. Les services distingués se définissent par une conduite irréprochable et un travail effectué avec zèle et efficacité.

Le récipiendaire de la Médaille est admissible à recevoir une Barrette pour chaque période de 10 ans de service dans un service d’incendie qui suit la période de vingt ans à l’égard de laquelle la Médaille lui a été attribuée, à condition qu’il détienne des états de services distingués durant cette période.