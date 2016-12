Une nouvelle équipe en poste chez les cadets de Chambly

Le Corps de cadets 2793 de Chambly a récemment nommé la nouvelle équipe en charge de l’encadrement et de l’instruction des cadets. En plus d’offrir des activités dynamiques et diversifiées, cette équipe aura comme principal défi d’accroître le nombre de jeunes inscrits à 70 cadets d’ici les six prochains mois.

Offertes gratuitement, les activités du Programme des cadets s’adressent aux jeunes de 12 à 18 ans de Chambly et des villes avoisinantes. Il a pour but de développer la bonne forme physique, le civisme et les qualités de leadership de ses membres. Les cadets sont appelés à relever des défis en prenant part à des activités telles que les excursions en forêt, le tir à la carabine, la musique, le développement des qualités de leadership et bien d’autres. Ils ont également l’opportunité de participer à des camps d’été d’une durée de deux, trois et six semaines.

La période d’inscription aux activités du Corps de cadets 2793 de Chambly se tient tous les samedis de 9h00 à 16h00 au 1500, avenue de Bourgogne à Chambly. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le corps de cadets au 450 447-7588.