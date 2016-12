Château Bellevue: Un milieu de vie chaleureux, familial et authentique depuis 10 ans

Voir la galerie de photos

C’est avec un immense plaisir que le Groupe Château Bellevue vous accueille dans un milieu de vie chaleureux, familial et authentique depuis 10 ans. La chaleur et la générosité des personnes du troisième âge ont été les moteurs et la motivation pour la réalisation d’un rêve de vie : mettre en place des complexes pour le confort et la quiétude des personnes retraitées qui souhaitent profiter de la vie en toute tranquilité d’esprit.

Le premier Château Bellevue a vu le jour à Sainte-Marie-de Beauce en 2006. Se sont ensuite ajoutés Baie-Comeau (2010), Donnacona (2013), Saint-Nicolas (2015), Thetford Mines (2016) et Pont-Rouge (2017). Depuis plus de 10 ans, nous avons à cœur d’offrir un milieu de vie familial, convivial et sécuritaire digne de vous accueillir.

Note unique souhait : que vous soyez bien chez vous au Château! Offrir à nos résidents confort, quiétude, qualité de vie et soins professionnels dans un environnement des plus attrayant, en résumé, le bonheur de nos résidents est notre raison d’être.



Notre force : une équipe dynamique et dévouée

Nous choisissons nos employés avec soin et nous nous distinguons par notre compétence et notre passion pour le bien-être de nos aînés. En tout temps, le portes des Châteaux vous sont ouvertes. Venez nous rencontrer; c’est avec plaisir que nous vous ferons visiter les lieux et prendrons le temps de répondre à toutes vos questions.

