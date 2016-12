Des activités pour toute la famille à Chambly cet hiver !

La Ville de Chambly invite les citoyens à profiter des joies de l’hiver en participant à une foule d’activités extérieures qui plaira aux grands et aux petits.

Patinoire sur le canal de Chambly

Chaque année, la Ville aménage en patinoire un tronçon d’une longueur de 400 mètres, entre le pont de l’avenue Bourgogne et l’écluse n°4. C’est l’endroit idéal pour patiner à l’abri des vents ! L’organisme Les Amis du Canal de Chambly, responsable de l’accueil et des services aux patineurs, ouvrira la patinoire de la fin décembre à la mi-mars, dès que la température le permettra et que le couvert de glace sera sécuritaire. Pour connaître les heures d’ouverture et les conditions de la glace, consultez le site Internet www.ville.chambly.qc.ca (Sports et loisirs/Sites d’activités).

Patinoires de quartier

Profitez en famille d’une des onze aires glacées sans bandes, aménagées dans les parcs suivants : parc Adam, parc De Beaulac, parc Duvernay, parc François-Davignon, parc Georges-Pépin, parc Hertel, parc Lareau, parc Laurent-Perreault, parc Sainte-Marie, parc du Tisserand et à l’arrière de la butte à glisser du Centre sportif Robert-Lebel.

Patinoires avec bandes

Trois patinoires éclairées avec bandes sont réservées exclusivement aux joueurs de hockey. Elles sont situées à l’arrière de la butte à glisser du Centre sportif Robert-Lebel, au parc Gilles-Villeneuve et à l’extrémité de l’avenue Fonrouge. Des roulottes chauffées, adjacentes aux patinoires, sont mises à la disposition des usagers pour y chausser leurs patins et s’y réchauffer. Pour connaître les heures d’ouverture, consultez le site Internet www.ville.chambly.qc.ca (Sports et loisirs/Sites d’activités).

Butte à glisser (Centre sportif Robert-Lebel)

En traîne sauvage, en traîneau, sur une chambre à air ou sur un tapis luge, glissez sur une côte enneigée d’une longueur de 110 pieds, avec une dénivellation de 32 pieds, représentant une pente de 30 %. Du plaisir et des émotions garantis ! Aménagée de façon sécuritaire, la butte à glisser demeure un site libre et sans surveillance. Il est donc recommandé aux adultes d’accompagner leurs enfants et de les habiller chaudement, car la butte est exposée aux vents. Recouverte de neige artificielle en début de saison, la butte à glisser est éclairée sur les deux versants, permettant des aires réservées, dont un côté uniquement pour la planche à neige et l’autre pour les sports de glisse traditionnels.

Piste de ski de fond

Dès qu’il y aura suffisamment de neige, la piste de ski de fond de sept kilomètres sera accessible aux fondeurs. Il est à noter que pour des raisons hors de son contrôle, la Ville a été contrainte de modifier le parcours de la piste afin de maintenir cette activité. Le départ est situé au 2400, boul. Industriel, sur le terrain adjacent au Dépôt des matériaux secs, avec un stationnement sur place. Les résidants du secteur du boulevard Franquet, ainsi que ceux de la rue Fonrouge, peuvent s’y rendre à pied. La piste sera ouverte tous les jours, selon la température.

Conditions hivernales des sites d’activités

Du 15 décembre au 15 mars, les citoyens pourront connaître les conditions des sites d’activités en consultant le www.ville.chambly.qc.ca, en cliquant sur le bandeau prévu à cet effet en page d’accueil. Cette page précise si les sites d’activités sont ouverts ou fermés, de même que leur condition, avec la mention excellente, bonne ou passable, évitant ainsi les surprises et les déceptions.