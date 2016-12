Remise de deux bourses d’excellence à Lyne Couture et Catherine Chagnon-Beaulieu

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis deux bourses d’aide à l’excellence de 250 $ à Lyne Couture et Catherine Chagnon-Beaulieu, pour leur participation aux Championnats nationaux des Clubs de soccer, qui avait lieu du 23 au 26 septembre, à Winnipeg.

Les deux chamblyennes et leur équipe ont d’abord remporté la prestigieuse Coupe du Québec avant d’accéder à la finale à Winnipeg. Elles ont disputé trois matchs contre les équipes de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique, sans n’avoir accordé aucun but, permettant à leur équipe de mettre la main sur la médaille d’or. Les deux jeunes femmes souhaitent vivre à nouveau cette expérience l’année prochaine.

À propos des Bourses d’aide à l’excellence

Les bourses d’excellence sont remises à des jeunes résidant à Chambly, œuvrant dans divers secteurs tels que le sport, l’éducation, la culture, le communautaire, les affaires, etc. La Ville a créé un fonds spécial afin d’encourager ces jeunes à poursuivre leur passion. Ces sommes sont recueillies par le biais de permis de tournage et par la présence de compagnies de production vidéo ou cinématographiques. Les individus, les équipes, les groupes ou les organismes peuvent déposer leurs candidatures.