Parcs Canada recherche des travailleurs pour sept postes d'éclusier-pontier

L’équipe des Voies navigables au Québec de Parcs Canada est à la recherche de candidats qualifiés pour sept postes d’éclusier-pontier pour travailler au Canal-de-Chambly.

Encore aujourd’hui, huit des neuf écluses du canal de Chambly sont toujours opérées manuellement. Les candidats ainsi recrutés auront la responsabilité d’actionner les commandes des écluses et des ponts du canal pour permettre aux embarcations de passer d’une écluse à une autre, en plus de s’occuper de l’entretien des terrains et des installations contemporaines et historiques, des structures et de l’équipement et de fournir des services aux clients et visiteurs du lieu historique.

Les tâches des éclusiers sont complexes. Par exemple, aux écluses 1, 2 et 3, le passage d’un bateau nécessite 47 actions différentes : ouverture des vannes et des portes, manœuvre du pont tournant et contrôle des feux de circulation, etc. De plus, l’ajustement du niveau d’eau entre les écluses demande souvent plus d’attention que l’éclusage lui-même.

Les candidats recherchés doivent faire preuve de dynamisme, être en excellente condition physique, aimé travailler à l’extérieur sous la pluie comme par beau temps et être capables d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Les éclusiers du canal de Chambly ont la réputation d’offrir à la population un service à la clientèle exceptionnel; il est donc important d’aimer travailler auprès des gens.

Les candidats doivent être disponibles des mois d’avril à octobre et détenir un diplôme de cinquième secondaire et un permis de conduire. La capacité de communiquer en anglais sera considérée comme un atout.

Les sept postes disponibles sont à durée indéterminée, les contrats peuvent ainsi être renouvelés d’une année à l’autre. Quant au salaire, le taux horaire peut varier de 22,16 $ à 24,09 $ selon l’expérience.

Pour plus d’informations, visitez le site Internet www.canada.ca/emplois-gouvernement. La période de recrutement se termine le 8 février prochain.