Danse Julie Rivest avec Geneviève Jodoin au concert-bénéfice de L’Arche Belœil

La troupe Ju2Machine de Danse Julie Rivest participe, le 28 mars prochain, au concert-bénéfice de L’Arche Belœil, qui se tient au Centre culturel de Belœil, avec Geneviève Jodoin, le 28 mars 2017. La troupe accompagne l’auteure, compositrice et interprète sur J’m’arrêterai pas. Outre Geneviève Jodoin, ce concert-bénéfice rassemble Florence K, Ingrid St-Pierre, Jonathan Painchaud, Natalie Choquette et les 2Frères. Patricia Deslauriers (Gala des Gémeaux, tournée Notre-Dame de Paris) et Nadine Turbide (émissions Belle et Bum et À la semaine prochaine) assurent la mise en scène et la direction musicale.

« C’est un honneur pour nous, d’appuyer la cause et par le fait même, une chance inouïe pour les filles de la troupe de côtoyer des professionnels du milieu du spectacle », explique la chorégraphe Julie Rivest.

Les fonds amassés lors de cet évènement aideront l’Arche Beloeil à continuer d’offrir des milieux de vie et de travail significatif pour les personnes vivant avec un handicap intellectuel. On peut se procurer des billets sur le site de l’Arche Belœil au www.larchebeloeil.org.