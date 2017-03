Nos conseils pour refaire sa vie après un deuil

Le décès d’un compagnon est considéré comme l’un des plus grands drames dans la vie de quelqu’un. Pourtant, chacun de nous a la capacité de refaire sa vie et de retomber amoureux après la perte de son conjoint. Faire un tel choix ne signifie en rien l’oubli de l’être aimé, mais veut tout simplement dire que nous voulons créer un nouveau futur. Ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à refaire surface.

Ne ressentez pas la culpabilité éternellement

Lorsqu’on commence à avoir envie de réaliser de nouveaux projets, de faire de nouvelles rencontres, on peut parfois se sentir coupable d'être vivant et de rechercher le bonheur. Cependant, il ne faut pas s'enfermer dans une culpabilité interminable qui vous empêcherait de créer une nouvelle vie et d'être heureux.

Apprenez à aimer de nouveau

On peut aimer plusieurs fois et de manières différentes. Mais cela dépend de chaque individu, et il n'y a jamais de règles en la matière. Néanmoins, il ne sera jamais possible de retrouver les mêmes sentiments et la même façon d'aimer. Apprendre à aimer de nouveau est toujours une nouvelle expérience, une autre vie, un nouveau risque.

Ne brûlez pas les étapes du deuil

Peu importe ce que les gens disent, le deuil prend du temps. Nous serons plus disponibles et serons plus heureux si nous acceptons de traverser les différentes étapes imposées par cette période difficile. Ces phases se terminent toujours par une acceptation de la situation et une ouverture vers l'avenir. La durée du deuil varie. Il faut en général 1 an ou 2 pour qu'un individu puisse se projeter dans une nouvelle histoire d'amour.

Sachez déterminer si cette nouvelle relation pourra s’inscrire dans la durée

Au fur et à mesure, vous verrez que votre relation évoluera. Des fois, vous penserez être prêt. Mais après quelque temps, vous réaliserez que ce n’est pas encore le bon moment de tisser des liens avec une autre personne. Cependant, si vous avez de la chance, vous pourrez très vite vous lancer dans une nouvelle relation.

Chaque individu doit trouver son propre rythme pour faire un deuil. Les couples qui sont restés ensemble pendant très longtemps ont généralement plus de mal à s’ajuster dans une nouvelle relation. Heureusement que vous pouvez trouver une maison funéraire qui vous accompagne dans la planification et l’organisation de funérailles qui respecteront vos croyances et qui vous soutiendra pendant toutes les étapes du deuil.