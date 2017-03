5 habitudes saines à adopter pour une peau éclatante même après 50 ans

La cinquantaine est là et votre peau a perdu un peu de sa lumière ? Ne vous mettez pas dans tous vos états ! Lisez les lignes suivantes pour savoir comment vous pouvez retrouver un teint éclatant même si vous avez atteint le seuil des 50 ans.

Un peu de cannelle?



Un excellent remède pour le relâchement cutané est la cannelle. Elle permet d’accélérer la production du collagène qui est essentiel pour avoir une peau ferme et dense. Si vous avez plus de 50 ans, n’hésitez pas à faire une recherche sur internet pour trouver une recette de masque à base de cette épice pour avoir une peau plus éclatante.



Les fraises



La fraise agit comme un bon astringent pour la peau et se trouve être un très bon remède pour le relâchement dermique. Ce fruit contient de la vitamine C, un antioxydant puissant qui stimule la production de fibres de collagène. La fraise aide aussi à garder la peau lisse et ferme. De plus, les acides alpha hydroxyle ont la capacité d’embellir les peaux matures.



La bonne vieille méthode du citron



La vitamine C aide à stimuler la production du collagène. Le citron permet également de restaurer l’élasticité de la peau. De plus, le citron a des propriétés astringentes qui aident à resserrer la peau et à réduire les rides ainsi que les autres signes de vieillissement prématuré. Qu’attendez-vous pour trouver une recette à base de citron qui vous permettra d’avoir une peau éclatante ?



L’Aloé Vera



L’Aloé Vera a des effets fantastiques quand il s’agit de raffermir et de resserrer une peau relâchée. Le gel d’aloès contient de l’acide malique qui améliore l’élasticité de la peau et qui débarrasse les utilisateurs du relâchement cutané. En plus, c’est un hydratant naturel qui peut rendre la peau éclatante.