Rénovation de votre jardin et votre extérieur : à quoi faut-il penser ? Vous souhaitez rénover votre jardin pour profiter au maximum des beaux jours ? Pour réussir votre aménagement extérieur, vous devez tenir compte de plusieurs éléments. Voici donc quelques conseils pour ne rien oublier !

Définissez votre projet d’aménagement



Avant d’entamer la rénovation de votre jardin, le mieux est de commencer par chercher l’inspiration dans des revues, sur des sites internet ou même dans des boutiques spécialisées. Identifiez les éléments que vous voudriez intégrer dans votre extérieur : patio, pergola, terrasse, étendue d’eau, végétation, etc. Dessinez alors un croquis pour définir les grandes lignes de votre projet.



Ensuite, faites appel à un spécialiste qui établira votre plan d'aménagement global et le budget estimé. Ce professionnel vous aidera à choisir les matériaux, les différentes installations et les plantes pour votre futur jardin, en respectant vos contraintes. Concernant la végétation, tenez également compte des époques de floraison et du type d’entretien requis.



Enfin, prévoyez une planification précise des travaux, pour qu’ils se déroulent au mieux.



Optimisez votre extérieur



Voici également quelques conseils pratiques pour optimiser votre jardin.



D’abord, pensez à « encadrer » votre extérieur, pour donner un effet plus confortable et intime à votre jardin. Par exemple, ajoutez des barrières en bois, des buissons ou des palissades en matière naturelle. Exploitez également la façade de votre habitation pour fixer des éléments (toile, store extérieur, lampes, etc.).



Ensuite, étudiez les couleurs pour obtenir un ensemble harmonieux et agréable. Cela passe par le choix du mobilier, des végétaux et des différents revêtements de sol. Pensez aussi à ajouter des décorations, comme des pots de fleurs, les lampes de jardin, des voilages, etc. Le tout doit rester cohérent avec le look général de votre maison !



Si vous ne souhaitez pas rénover votre extérieur tous les ans, choisissez des installations et des matériaux durables. Notamment pour votre cour, utilisez du scellant afin de protéger l'apparence d'origine de l'asphalte et garantir sa longévité. Et pour faire des économies, pensez aussi au mobilier de récupération : poncé et repeint, il s’accordera parfaitement à votre décoration extérieure !

Conclusion



La rénovation de votre extérieur passe donc par une définition précise de votre projet, avec une planification claire. Il faut également choisir les matériaux, les plantes et les installations en fonction de vos souhaits et de leur fonctionnalité.