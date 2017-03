Les citoyens de Chambly peuvent s’inscrire dès maintenant au Km familial non chronométré

La Ville de Chambly invite les citoyens de tous âges à participer au Km familial non chronométré, qui aura lieu le dimanche 7 mai, au parc des Cascades.

Pour participer à cette course gratuite, les citoyens (avec carte Accès) doivent s’inscrire avant le jeudi 4 mai, à 12 h, en remplissant la fiche d’inscription accessible par le site www.ville.chambly.qc.ca (Sports et loisirs/Course Fort Chambly et km familial). Étant donné la grande popularité de cet événement, ne tardez pas à vous inscrire puisque le nombre de places est limité à 500 participants. Afin de souligner l’effort physique des participants, la Ville offrira une médaille et une collation à tous les coureurs du Km familial non chronométré.

Pour plus d’information sur cette activité, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.

Course Fort Chambly

La Ville de Chambly, en collaboration avec le Trifort de Chambly, présente également la Course Fort Chambly, une course à pied de 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km et 15 km faisant partie du circuit provincial Sport Experts/Intersport, le dimanche 7 mai 2017, au parc des Cascades. Les sportifs qui désirent participer à ces courses chronométrées doivent s’inscrire à www.coursechambly.com.